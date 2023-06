Commerzbank neemt miljoenenvoorziening bij Poolse bank Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Commerzbank AG

(ABM FN-Dow Jones) Commerzbank mikt nog steeds op een nettowinst in 2023 die ruim boven die van vorig jaar ligt, ondanks extra voorzieningen bij haar Poolse bedrijf, mBank, die druk zullen zetten op het bedrijfsresultaat in het tweede kwartaal. Dit meldde de Duitse bank vrijdagavond.



mBank verwacht in het tweede kwartaal ongeveer 342 miljoen euro aan voorzieningen te moeten treffen voor haar Zwitserse frank leningenportefeuille, vanwege een aanpassing van de voorzieningenmodellen na een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie over leningen in vreemde valuta van een concurrent van mBank.



Het bedrijfsresultaat van Commerzbank zal daardoor worden belast met een overeenkomstig bedrag in het tweede kwartaal dat als negatieve inkomsten zal worden geboekt, aldus de bank. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.