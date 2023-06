Europese beurzen lager het weekend in

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag lager geëindigd. De Stoxx Europe 600 index daalde 0,3 procent tot 453,14 punten. De Duitse DAX liet een verlies optekenen van 1,0 procent op 15.829,94 punten. De Franse CAC 40 verloor 0,6 procent bij een stand van 7.163,42 punten. De Britse FTSE sloot 0,5 procent lager op 7.461,87 punten.

Het was een moeilijke week voor de Europese beurzen, waar de rentevrees weer de kop opstak. Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets zijn beleggers bezorgd dat de centrale banken een groeivertraging zullen negeren en het gevecht tegen de hoge inflatie prioriteit zullen geven.

"Deze zorgen zijn de afgelopen dagen toegenomen door de havikistische Fed-vergadering van vorige week, gevolgd door de groter dan verwachte renteverhogingen van 50 basispunten van de Bank of England en de Norges Bank donderdag", aldus Hewson.

Inkoopdata uit de eurozone hielpen het sentiment vrijdag ook niet. De samengestelde inkoopmanagersindex van de eurozone daalde van 52,8 in mei naar 50,3 deze maand, terwijl er een index van 52,5 was verwacht.

Na twee kwartalen van lichte krimp, ziet hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank een stijgende kans dat ook het tweede kwartaal in een krimp zal uitmonden voor de eurozone. Vooral door de zwakke dienstensector in Frankrijk, voegde hij daaraan toe. Die index daalde van 52,5 in mei naar 48,0 in juni, de laagste stand in 28 maanden.

De Duitse index liet een daling zien van 53,9 naar 50,8, terwijl er een index van 53,5 was verwacht.

De scherpe daling van de index voor de eurozone geeft volgens econoom Bert Colijn van ING tegen het einde van het kwartaal een algemeen gevoel van zwakte in de economische bedrijvigheid. Nog een kwartaal van negatieve bbp-groei is volgens Colijn niet ondenkbaar, "hoewel de huidige malaise duidelijk mild genoeg blijft voor de Europese Centrale Bank om niet van koers te veranderen", aldus de econoom.

De Britse detailhandelsverkopen bleken in mei op maandbasis toch te zijn gestegen, met 0,3 procent, terwijl er gerekend werd op een daling met 0,2 procent. In april bedroeg het verkoopvolume 0,5 procent. De inkoopdata lieten voor het VK een duidelijke groeivertraging zien.

De euro/dollar noteerde op 1,0882. WTI-olie werd 2 procent goedkoper ten opzichte van donderdag.



Bedrijfsnieuws

Siemens Energy waarschuwde donderdagavond dat het zijn winstverwachting voor 2023 intrekt. Siemens Gamesa, dat inmiddels bijna volledig in handen is van Siemens Energy, kampt met kwaliteitsproblemen bij zijn windturbines en herstelwerkzaamheden kunnen meer dan 1 miljard euro kosten. Het aandeel verloor vrijdag liefst 37 procent.

Financials stonden vrijdag onder druk. BNP Paribas daalde circa 1,5 procent. ABN AMRO verloor in Amsterdam ruim 3 procent en KBC daalde in Brussel met 2,5 procent. Deutsche Bank leverde 1,5 procent in en Commerzbank bijna 6 procent.

In Frankfurt ging MTU Aero Engines aan kop, met een plus van zo'n anderhalf procent en eindigden ook Symrise en Covestro duidelijk in het groen.



Halfgeleiders kenden ook een tegenvallende dag. Infineon verloor bijna 4 procent in de DAX en STMicroelectronics daalde 2,5 procent in Parijs. ASML verloor 1,7 procent in Amsterdam.

Orange ging aan kop in de CAC 40, met een plus van bijna anderhalf procent. Eurofins Scientific sloot de rij, met een verlies van 3 procent.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot tot een procent lager.