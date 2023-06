AEX lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn vrijdag met verlies gesloten. De AEX index daalde 0,3 procent tot 756,60 punten, terwijl de AMX een verlies van 1,1 procent liet optekenen en voor de AScX een min resteerde van 0,9 procent.

Een reeks renteverhogingen door centrale banken en het commentaar van Fed-voorzitter Jerome Powell, dat de Amerikaanse centrale bank de rente de komende maanden waarschijnlijk weer zal verhogen, zorgde ook vrijdag voor druk op het Damrak.

Hoewel de woorden van Powell weinig afweken van zijn toelichting op het rentebesluit een week eerder, hamerde hij zijn boodschap er deze week nog even extra in. Dit in combinatie met zwakke PMI-cijfers, versterkte de angst dat de economie het toch wat minder gaat doen, zei beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital Management. Wat opviel is dat de verzekeraars er vandaag na de beleggersdag van Aegon toch iets beter bijlagen, terwijl de banken er een stuk zwakker bijlagen, zei Schutte.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek vrijdag dat de Nederlandse economie in het eerste kwartaal minder sterk is gekrompen dan eerder werd gedacht. De krimp bedroeg na een tweede meting op kwartaalbasis 0,3 procent, tegen een groei van 0,4 procent in het vierde kwartaal.

De markt kreeg tevens een reeks samengestelde inkoopmanagersindices te verwerken. De groei van de economie in de eurozone is in juni vertraagd. De samengestelde index daalde van 52,8 naar 50,3. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam in juni uit op 52,4 tegen 55,1 in mei, terwijl de index voor de industrie daalde van 44,8 naar 43,6.

De scherpe daling van de index geeft volgens econoom Bert Colijn van ING tegen het einde van het kwartaal een algemeen gevoel van zwakte in de economische bedrijvigheid. Nog een kwartaal van negatieve bbp-groei is volgens Colijn niet ondenkbaar, "hoewel de huidige malaise duidelijk mild genoeg blijft voor de Europese Centrale Bank om niet van koers te veranderen", aldus de econoom.

Ook voor de Britse economie werd in juni een groeivertraging opgetekend, evenals in Duitsland. De Franse economie is in juni tegen de verwachting in gekrompen.

De Britse detailhandelsverkopen zijn in mei op maandbasis gestegen met 0,3 procent en op jaarbasis gedaald met 2,1 procent.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de VS het nieuws dat de groei in de Amerikaanse dienstensector is vertraagd, terwijl de krimp in de industrie is versterkt. De samengestelde inkoopmanagersindex daalde daarmee van 54,3 in mei naar 53,0 deze maand.

De euro/dollar noteerde op 1,0882. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0921 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0957 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 2 procent lager.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 13 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Aegon. De verzekeraar steeg 2,2 procent, in de nasleep van de beleggersdag donderdag in Londen, waar de nieuwe strategie werd uiteengezet, en na positieve commentaren van analisten. UBS verhoogde het koersdoel voor Aegon vanochtend licht naar 5,95 euro.

NN Group won 1,8 procent, terwijl ASR Nederland 1,9 procent hoger noteerde. NN gaat voor een bedrag van 235 miljoen euro eigen aandelen inkopen om de verwatering van het dividend in aandelen te neutraliseren.

ABN AMRO was met een verlies van 3,1 procent de sterkste daler van de hoofdfondsen. ING daalde 2,6 procent

In de AMX ging Vopak aan kop met een winst van 1,4 procent. OCI steeg 1,0 procent, terwijl Air France-KLM 5,6 procent lager noteerde.

In de AScX won Avantium 1,1 procent. Vivoryon daalde 4,4 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,8 procent lager op 4.346,77 punten. De Dow Jones index daalde 0,6 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,2 procent in het rood.