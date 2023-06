Yellen: meer fusies bankensector wellicht nodig Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) Meer Amerikaans banken zullen dit jaar proberen te fuseren, omdat de hogere rentes en de recente onrust in de sector het voor hen duurder maken om spaarders aan zich te binden. Dit zei de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen vrijdag in een interview in Parijs. Yellen noemde geen namen van banken die ze in de gaten hield. Sommige kleinere banken zouden meer moeten betalen voor spaarrekeningen nadat de Federal Reserve vorig jaar de rente snel begon te verhogen. Yellen zei dat die trend zich heeft voortgezet na de instortingen van Silicon Valley Bank en Signature Bank in maart, toen kleine en middelgrote banken in het hele land depositohouders zagen overstappen naar grotere instellingen die volgens hen minder kwetsbaar waren. Het betalen van hogere rentes voor deposito's tast de winstgevendheid van deze banken aan, zei Yellen. Volgende maand moet duidelijk worden of dit ook zo is, wanneer de tweede kwartaalcijfers verschijnen. Yellen verwacht niet dat de instabiliteit van eerder dit jaar terugkeert, maar matige winsten kunnen de aandelenkoersen onder druk zetten en mogelijk sommige banken aanzetten tot fusies. "Ik denk niet dat het een enorme bedreiging is voor de sector, maar er zullen waarschijnlijk banken zijn die uiteindelijk willen fuseren", aldus de Amerikaanse minister. De KBW Regional Bank index staat vrijdag circa een procent lager. Bron: ABM Financial News

