Bank of America zet WDP op kooplijst

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft vrijdag het advies op WDP verhoogd van Neutraal naar Kopen en verhoogde het koersdoel van 29,00 naar 30,00 euro.

Volgens de analisten van de Amerikaanse bank is er sprake van een mooi instapmoment.

Zij zijn van mening dat het grootste deel van de daling van het aandeel achter de rug is. Sinds het begin van het jaar daalde de koers met meer dan 13 procent. "We denken dat dit het moment is om [het aandeel[ te kopen."

Met een zogeheten loan to value van 38 procent is de schuldpositie van WDP onder controle, terwijl de vrees voor stijgende ontwikkelingskosten afneemt en de huurgroei boven verwachting versnelt, oordeelde de bank.

Het koersdoel van 30,00 euro betekent een opwaarts potentieel van 20 procent. WDP biedt een groei van de winst per aandeel en van het dividend van 7 procent per jaar in de komende vijf jaar. Ook is WDP goedkoper dan sectorgenoten.

Het aandeel WDP noteerde vrijdag 0,2 procent hoger op 25,16 euro