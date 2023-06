Futures wijzen op lagere opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wijzen vrijdag rond het middaguur op een lagere opening van Wall Street. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd 0,5 procent in het rood. Aandelen staan onder druk na een reeks renteverhogingen door centrale banken en het commentaar van Fed-voorzitter Jerome Powell donderdag, dat de Amerikaanse centrale bank de rente de komende maanden waarschijnlijk nog twee keer zal verhogen. De acties van de centrale banken geven vertrouwen aan beleggers dat de inflatie onder controle komt, maar jagen tegelijk ook de vrees voor een recessie aan. Kunstmatige intelligentie, productiviteitswinsten en efficiëntieverbeteringen in het Amerikaanse bedrijfsleven zorgen voor risicobereidheid, maar "agressieve centrale banken liggen op de loer", zei Jose Torres van Interactive Brokers. Op macro-economisch vlak staat vrijdagmiddag in de VS slechts de voorlopige inkoopmanagersindex geagendeerd. De euro/dollar noteerde op 1,0865. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0921 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0957 op de borden. Olie noteerde vrijdag tot 1,0 procent lager. Bedrijfsnieuws Tesla daalde voorbeurs 1,4 procent, nadat de producent van elektrische auto's donderdag voor de tiende dag op rij hoger sloot, met een winst van 4,6 procent. Planet Labs noteerde voorbeurs 2,2 procent hoger. Het bedrijf voor satellietbeeldvorming verlaagde zijn omzetverwachting voor het boekjaar van 258 miljoen dollar naar 230 miljoen dolllar. Braze steeg voorbeurs 2,6 procent. Het cloudsoftwarebedrijf boekte het afgelopen kwartaal een 31 procent hogere omzet van 101,8 miljoen dollar, terwijl het verlies lager uitkwam dan verwacht. Adobe verloor 1,0 procent, na een advies- en koersdoelverhoging van Wells Fargo, terwijl Netflix 0,6 procent won na een koersdoelverhoging van Pivotal Research. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 0,4 procent hoger op 4.381,89 punten. De Dow Jones index eindigde vlak op 33.946,71 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 1,0 procent tot 13.630,61 punten. Bron: ABM Financial News

