Beursblik: teleurstellende inkoopdata eurozone Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) Zowel de industrie als de dienstensector in de eurozone zijn in juni sterk achtergebleven bij de verwachtingen. Dit zei econoom Clemente De Lucia van Deutsche Bank in reactie op de publicatie van de voorlopige inkoopmanagersindexen uit de eurozone door S&P Global. De samengestelde inkoopmanagersindex daalde van 52,8 naar 50,3. De index voor de dienstensector daalde van 55,1 naar 52,4 en die voor de industrie van 44,8 naar 43,6. Daarmee kwam de samengestelde index meer dan 2 punten onder consensus uit. Zowel Frankrijk als Duitsland stelde teleur, merkte De Lucia op. "De rest van de eurozone toonde in juni meer veerkracht", aldus de econoom. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector is volgens de econoom een goede indicator voor de groei van het bruto binnenlands product op kwartaalbasis. Een indexniveau van 52,4 is volgens De Lucia in lijn met een economische groei op kwartaalbasis van 0,2 tot 0,3 procent, "hoewel harde data een zwakkere groei suggereren", aldus de econoom. Tot slot merkt De Lucia op dat de kloof tussen de dienstensector en de industrie de afgelopen maanden vrij groot is. De dienstensector profiteert vooral van het toerisme en dat zal deze zomer zo blijven, voorziet De Lucia. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.