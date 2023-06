Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag lager, na tegenvallende inkoopmanagersindces.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een min van 0,1 procent op 456,20 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,7 procent naar 15.872,70 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,3 procent met een stand van 7.182,33 punten. De Britse FTSE daalde 0,2 procent naar 7.485,81 punten.

De samengestelde inkoopmanagersindex van de eurozone daalde van 52,8 naar 50,3, terwijl er een index van 52,5 was verwacht. De Franse economie liet in juni volgens de voorlopige cijfers onverwacht een krimp zien met een index van 47,3. In mei stond de samengestelde index nog op 51,2. De verwachting lag op slechts een lichte daling naar 51,0. De Duitse index liet een daling zien van 53,9 naar 50,8, terwijl er een index van 53,5 was verwacht.

De Britse detailhandelsverkopen bleken in volumes uitgedrukt in mei op maandbasis toch te zijn gestegen, met 0,3 procent, terwijl er gerekend was op een daling met 0,2 procent. In april bedroeg het verkoopvolume 0,5 procent. De inkoopdata lieten voor het VK een duidelijke groeivertraging zien.

In de VS staan voor vandaag alleen de inkoopmanagersindices van S&P Global op de agenda.

Olie noteerde vrijdag lager. Een augustus-future West Texas Intermediate noteerde 1,9 procent in het rood op 68,22 dollar, terwijl voor een augustus-future Brent 72,89 dollar werd betaald, een daling van 1,7 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0857. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0923 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0958 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Siemens Energy waarschuwde donderdagavond dat het zijn winstverwachting voor 2023 intrekt. Siemens Gamesa, dat inmiddels bijna volledig in handen is van Siemens Energy, kampt met kwaliteitsproblemen bij zijn windturbines en herstelwerkzaamheden kunnen meer dan 1 miljard euro kosten. De koers van het aandeel Siemens Energy noteerde 32,7 procent lager.

Op de beurs van Parijs noteerde de meerderheid van de koersen van de hoofdaandelen lager, maar de verliezen vielen mee, gezien de sterkste daling bij de koers van het aandeel BNP Paribas van 1,4 procent. Ook elders in Europa hadden bankaandelen het moeilijk. Zo daalde de koers van het aandeel ABN AMRO in Amsterdam 2,4 procent en van KBC in Brussel met 1,9 procent.



Aan de pluszijde vielen er in Parijs geen opvallende afwijkingen te bespeuren.

Op de beurs van Frankfurt hielden de stijgers en dalers elkaar goed in evenwicht met de koers van het aandeel Daimler Truck die 3,3 procent inleverde en daarmee de sterkste daler was na Siemens Energy. Ook in Frankfurt bleven de winsten relatief bescheiden.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,4 procent in het rood.

De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 0,4 procent hoger op 4.381,90 punten, de Dow Jones index sloot vlak op 33.946,97 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent hoger op 13.630,61 punten.