Valuta: euro onder druk

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro is vrijdag onder druk komen te staan nadat de inkoopmanagersindices voor de eurozone behoorlijk tegenvielen. "Die cijfers zorgden vrijdag duidelijk voor eurozwakte", reageerde valutahandelaar Paul Erdmann van valutabroker Ebury vrijdag tegen ABM Financial News. De samengestelde inkoopmanagersindex van de eurozone daalde van 52,8 naar 50,3, terwijl er een index van 52,5 was verwacht. De Franse economie liet in juni volgens de voorlopige cijfers onverwacht een krimp zien met een index van 47,3. In mei stond de samengestelde index nog op 51,2. De verwachting lag op een licht lagere daling naar 51,0. De Duitse index liet een daling zien van 53,9 naar 50,8, terwijl er een index van 53,5 was verwacht. Voor vandaag verwacht Erdmann alleen nog een beweging als de Amerikanen met de inkoopmanagersindices over juni naar buiten komen. Daarna is maandag het Duitse ondernemersvertrouwen het eerstvolgende richtpunt, gevolgd door de Duitse en Amerikaanse inflatiecijfers die respectievelijk donderdag en vrijdag worden gepubliceerd. De Britse detailhandelsverkopen bleken in volumes uitgedrukt in mei op maandbasis toch te zijn gestegen, met 0,3 procent, terwijl er gerekend was op een daling met 0,2 procent. In april bedroeg het verkoopvolume 0,5 procent. De inkoopdata lieten voor het VK een duidelijke groeivertraging zien. In de VS staat voor vandaag alleen de samengestelde inkoopmanagersindex van S&P Global op de agenda. De euro noteerde vrijdag 1,0 procent lager op 1,0849 dollar. De Europese munt noteerde 0,6 procent lager op 0,8543 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,4 procent en noteerde op 1,2699 dollar. Bron: ABM Financial News

