AEX blijft dicht bij huis, winst voor Aegon en NN

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend fractioneel lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,1 procent tot 758,33 punten.

"Beleggers schrokken gisteren toch wel van de onverwachte stap van de Bank of England", zo stelde investment manager Simon Wiersma van ING. De Britse centrale bank nam donderdag een grotere rentestap dan verwacht. De beleidsrente ging van 4,5 naar 5,0 procent, terwijl de meeste analisten een verhoging van slechts 25 basispunten verwachtten. "De Bank of England zit duidelijk 'behind the curve' en moet nu wat inhalen."

Volgens Wiersma leidde het besluit tot de nodige volatiliteit op de beurzen en wat lagere koersen in Europa. Vooral cyclische sectoren ziet de expert van ING onder druk staan, uit vrees voor een mogelijke groeivertraging of recessie als gevolg van de hogere rentes.

"De centrale banken van de G10 zijn nog niet klaar", aldus hoofdeconoom Raphael Gallardo van Carmingnac. "Door de aanhoudende looninflatie, dalende potentiële groei en lage risicopremies op aandelen kunnen ze dit jaar nog niet het einde van de verkrappingscyclus aankondigen."

Een terugkeer naar de inflatiedoelstelling van 2 procent zal volgens Gallardo niet zo soepel verlopen. "Dat vereist een toename van de werkloosheid tot een niveau dat typerend is voor een recessie. Aangezien een recessiescenario of inkrimping van de marges niet is ingeprijsd in de koersen van risicovolle activa, zou volatiliteit op de financiële markten de economische vertraging kunnen verergeren", verwacht de econoom.

Wel zag ING geruststellende woorden van de Amerikaanse minister van financiën, die donderdag aangaf dat ze de kans op een recessie in de VS steeds kleiner acht. Yellen verwacht dat dit gepaard gaat met een vertraging in de consumentenbestedingen, maar dat is volgens haar de prijs die moet worden betaald om de inflatie onder controle te krijgen. De kerninflatie is volgens Yellen nog steeds "aardig hoog".

"De inflatie is al flink teruggelopen en zal verder teruglopen", denkt Yellen, mede door een voorziene verandering in de huizenmarkt.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0859. De olieprijzen daalden met krap twee procent tot 68 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen steeg Aegon 1,5 procent koerswinst, in de nasleep van de beleggersdag donderdag in Londen, waar de nieuwe strategie werd uiteengezet, en na positieve commentaren van analisten. UBS verhoogde het koersdoel voor Aegon vanochtend licht naar 5,95 euro. NN steeg met 2,7 procent. NN gaat voor een bedrag van 235 miljoen euro eigen aandelen inkopen om de verwatering van het dividend in aandelen te neutraliseren.

ING en ABN AMRO daalden daarentegen tot 2,6 procent.

In de AMX won Inpost 1,0 procent. AMG verloor 1,5 procent en Air France-KLM gaf 2,0 procent prijs.

In de AScX verloor CM.com 2,5 procent. Azerion schreef 0,8 procent bij.