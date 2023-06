Beursblik: UBS verhoogt koersdoel Aegon Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft vrijdag het koersdoel voor Aegon verhoogd van 5,75 naar 5,95 euro bij handhaving van het koopadvies. Aegon blijft voor UBS een favoriet binnen de Europese levensverzekeringenmarkt. Na de beleggersdag op donderdag, vindt de bank een hoger koersdoel op zijn plaats. "De voorziene kapitaalteruggave door Aegon is significant, met een terugkerend rendement van 10 procent per jaar", aldus analisten van de bank. Ook verhoogden zij hun ramingen voor de vrije kasstroom. UBS verwacht een jaarlijkse inkoop van eigen aandelen ter waarde van 300 miljoen euro, waar eerder nog werd gemikt op 200 miljoen euro, naast een speciaal inkoopprogramma ter waarde van 1,5 miljard euro in de komende weken na het afronden van de deal met ASR. Verder stelde UBS dat er nog flink opwaarts potentieel is, als het management van Aegon al zijn plannen weet uit te voeren. Ook liet Aegon weten het belang van krap 30 procent in ASR vast te houden, totdat de koers van ASR een correcte afspiegeling is van de intrinsieke waarde. Het aandeel Aegon steeg vrijdagochtend met 1,5 procent tot 4,48 euro. Bron: ABM Financial News

