Winstwaarschuwing Siemens Energy door problemen bij Gamesa

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Siemens Energy waarschuwde donderdagavond dat het zijn winstverwachting voor 2023 intrekt. Siemens Gamesa, dat inmiddels bijna volledig in handen is van Siemens Energy, kampt met kwaliteitsproblemen bij zijn windturbines en herstelwerkzaamheden kunnen meer dan 1 miljard euro kosten. Het is volgens Siemens Energy nog te vroeg om een exacte schatting te kunnen geven, maar de omvang van de problemen is dusdanig dat het bedrijf al wel besloot de outlook in te trekken. Bron: ABM Financial News

