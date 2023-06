3M schikt in PFAS-dossier - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) 3M heeft in de Verenigde Staten een schikking getroffen in het PFAS-dossier. Dit meldde persbureau Bloomberg vrijdag, waarbij deze zich baseert op één bron die volgens Bloomberg bij dit dossier betrokken is. 3M legt volgens Bloomberg meer dan 10 miljard dollar op tafel, waarmee het claims over vervuiling van drinkwater achter zich kan laten. Het bedrag wordt verspreid over een termijn van dertien jaar, aldus de bron van Bloomberg. Begin juni kondigden DuPont, Chemours en Corteva al een schikking aan met waterbedrijven in een groot deel van de VS. De drie bedrijven dragen ongeveer 1,2 miljard dollar bij aan een schikkingsfonds om PFAS te monitoren en op te ruimen. Bron: ABM Financial News

