'Yellen ziet risico's op Amerikaanse recessie afnemen'

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse minister van Financiën, Janet Yellen, ziet de risico's op een recessie in de Verenigde Staten afnemen. Dit zei zij in een interview met persbureau Bloomberg. Volgens Yellen is de kans op een recessie beduidend kleiner geworden. "Kijk naar de veerkracht van de arbeidsmarkt en de inflatie die afkoelt", aldus Yellen. "Ik zeg niet dat het helemaal geen risico meer is, omdat de Fed een krapper monetair beleid voert.” Sinds maart verhoogde de Amerikaanse centrale bank tien keer de rente en de Fed lijkt nog niet klaar. Yellen verwacht een vertraging in de consumentenbestedingen, maar dat is volgens haar de prijs die moet worden betaald om de inflatie onder controle te krijgen. De kerninflatie is volgens Yellen nog steeds "aardig hoog". "De inflatie is al flink teruggelopen en zal verder teruglopen", denkt Yellen, mede door een voorziene verandering in de huizenmarkt. Bron: ABM Financial News

