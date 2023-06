Lagere start AEX voorzien door rentevrees

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting een rode opening tegemoet, na onder meer flinke dalingen op de Aziatische aandelenmarkten vanochtend. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,5 procent.

Donderdag sloot de AEX dankzij een eindsprint nog onveranderd op 759,17 punten, na drie verliesdagen op rij.

De Bank of England verraste de markt donderdag door een renteverhoging door te voeren met 50 basispunten naar 5,0 procent, om de hardnekkige inflatie de kop in te drukken. Er werd gerekend op een verhoging met 25 basispunten.

Woensdag zinspeelde de voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, al op meer renteverhogingen dit jaar en donderdag zei hij dat het vermoedelijk gepast is om de rente dit jaar nog twee keer te verhogen.

De Zwitserse en Noorse centrale banken verhoogden donderdag eveneens hun rente en gaven daarbij aan ook nog niet klaar te zijn.

"De wereldwijde groeivooruitzichten verslechteren snel nu grote centrale banken meer renteverhogingen doorvoeren en signalen afgeven dat er meer verkrapping op komst is", zei marktanalist Edward Moya van Oanda.

Powell zei woensdag tegenover een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden dat de Fed de rente zal blijven verhogen, om de inflatie terug te dringen. Om dat doel te bereiken zal er een tijd met minder economische groei nodig zijn en een zwakkere arbeidsmarkt.

Op Wall Street doken evenwel koopjesjagers op, en na drie verliesdagen op rij wist hoofdgraadmeter S&P 500 donderdagavond met 0,4 procent in het groen te sluiten. Techbeurs Nasdaq won zelfs 1,0 procent. De meer traditioneel samengestelde Dow Jones index sloot onveranderd.

’s Werelds duurste bedrijf naar beurswaarde gemeten, Apple, scherpte met een koerswinst van 1,7 procent op een slotstand van 187,00 dollar zelfs zijn hoogste stand ooit aan. De marktkapitalisatie bedraagt nu 2.941 miljard dollar, en de 3.000 miljard dollar is daarmee duidelijk in zicht.

Eerder was Apple al ’s werelds eerste bedrijf dat een marktkapitalisatie van 1.000 en 2.000 miljard dollar bereikte, in respectievelijk augustus 2018 en augustus 2020.

Begin deze maand kondigde Apple tijdens een productpresentatie de lang verwachte virtualrealitybril aan, die een nieuwe inkomstenstroom moet aanboren. Het prijskaartje werd vastgesteld op 3.499 dollar.

Negatief sentiment in Azië

In Azië heropende de beurs in Hongkong vanochtend de deuren na een feestdag met een verlies van ongeveer twee procent. De beurzen op het Chinese vasteland zijn nog steeds gesloten. Ook de beurs in Tokio verliest circa twee procent. Sydney geeft daarnaast anderhalf procent prijs.

De Japanse kerninflatie bleek in mei te zijn gedaald van 3,4 naar 3,2 procent op jaarbasis. Economen rekenden op een daling tot 3,1 procent. De inflatie ligt nog steeds boven de doelstelling van 2 procent van de Bank of Japan.

De Japanse industrie bleek daarnaast in juni volgens voorlopige cijfers te zijn gekrompen, terwijl de groei in de dienstensector vertraagde.

De Amerikaanse olie-future daalt vanochtend een procent op 68,80 dollar per vat.

Vandaag hebben beleggers onder meer aandacht voor de samengestelde inkoopmanagersindices in juni die in de loop van de handelsdag in de eurozone en Amerika worden vrijgegeven.

Bedrijfsnieuws

De omzet van Alumexx, exclusief de overnames van Euroscaffold en ASC Group in 2023, steeg in de eerste vijf maanden van dit jaar met 26 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, waarbij de overname in oktober 2022 van Lado Klimmaterialen het sterkst bijdroeg aan de omzetgroei. De autonome omzetgroei in de eerste vijf maanden bedroeg 5 procent.

NN gaat voor een bedrag van 235 miljoen euro eigen aandelen inkopen om de verwatering van het dividend in aandelen te neutraliseren.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index sloot donderdag 0,4 procent hoger op 4.381,90 punten, de Dow Jones index sloot vlak op 33.946,97 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent hoger op 13.630,61 punten.