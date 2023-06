NN gaat aandelen inkopen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) NN gaat voor een bedrag van 235 miljoen euro eigen aandelen inkopen om de verwatering van het dividend in aandelen te neutraliseren. Dit maakte de verzekeraar donderdagavond bekend. Circa 47,7 procent van de aandeelhouders heeft gekozen om het dividend van 1,79 euro per aandeel te ontvangen in aandelen. Dit betekent dat NN krap 7,3 miljoen aandelen uitkeert als dividend. Om dit effect te neutraliseren koopt NN tot uiterlijk 25 augustus eigen aandelen in voor een bedrag van 235 miljoen euro. De inkoop komt bovenop het lopende inkoopprogramma van 250 miljoen euro, dat in februari van dit jaar werd aangekondigd. Bron: ABM Financial News

