Europese beurzen openen naar verwachting lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een lagere opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 118 punten voor de Duitse DAX, een min van 49 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 21 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn donderdag lager gesloten. Beleggers kregen een stroom aan rentebesluiten te verwerken, waaronder die van de Bank of England. De Britse centrale bank verraste de markt met een renteverhoging van 50 basispunten naar 5,00 procent.

"Beleggers moeten rekening houden met meer renteverhogingen door de Bank of England tot de inflatie in het Verenigd Koninkrijk duidelijk afkoelt", zei ING. "Het lijkt nu onwaarschijnlijk dat het beleidscomité genoegen zal nemen met nog maar één verhoging in augustus", aldus ING.

Ook de Turkse centrale bank verhoogde de rente van 8,5 naar maar liefst 15,0 procent, terwijl de Noorse centrale bank de rente met 50 basispunten verhoogde naar 3,75 procent. De Zwitserse centrale bank heeft de rente met 25 basispunten verhoogd naar 1,75 procent.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat het consumentenvertrouwen in de eurozone in juni is verbeterd, maar nog ver onder nul staat. De index die het vertrouwen weergeeft, steeg van -17,4 naar -16,1.

Tevens werd bekend dat het ondernemersvertrouwen in Frankrijk in juni stabiel is gebleven.

Bedrijfsnieuws

Beleggers konden donderdag niet reageren op een negatief rapport van een short seller over SES-imagotag, een fabrikant van elektronische prijskaartjes, omdat beursexploitant Euronext de handel in het aandeel niet kon openen.



In Frankfurt won Sartorius 4,2 procent, Zalando steeg 3,9 procent, terwijl Adidas 2,6 procent aandikte. Merceds-Benz verloor 2,3 procent en sectorgenoot Volkswagen daalde 1,8 procent.

In Parijs won Essilorluxottica 0,6 procent. Totalenergies verloor 2,6 procent. In Amsterdam daalde Shell 1,3 procent.

In Brussel was AB InBev de grootste stijger, met een koerswinst van 1,8 procent. De grootste brouwer ter wereld kreeg een zetje in de rug van Deutsche Bank, die het advies verhoogde van Houden naar Kopen en het koersdoel van 59,00 naar 60,00 euro. Volgens de analisten van de Duitse bank is het ergste rond Bud Light inmiddels wel achter de rug.

Euro STOXX 50 4.304,47 (-0,4%)

STOXX Europe 600 454,70 (-0,5%)

DAX 15.988,16 (-0,2%)

CAC 40 7.203,28 (-0,8%)

FTSE 100 7.502,03 (-0,8%)

SMI 11.183,42 (+0,1%)

AEX 759,17 (0,0%)

BEL 20 3.547,85 (-0,3%)

FTSE MIB 27.410,08 (-0,7%)

IBEX 35 9.364,70 (-0,8%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures vrijdag lager, na donderdag hoger te zijn gesloten.

De Amerikaanse aandelenmarkten daalden na een golf van rentebesluiten van centrale banken, volgend op de agressieve opmerkingen van woensdag van Fed-voorzitter Jerome Powell. Woensdag zinspeelde de voorzitter van de Federal Reserve al op meer renteverhogingen dit jaar en donderdag zei hij dat het vermoedelijk gepast is om de rente dit jaar nog twee keer te verhogen.

De Bank of England verhoogde zijn beleidsrente met 50 basispunten. Eerder op de dag verhoogde centrale banken in Zwitserland en Noorwegen de rente. De Turkse centrale bank verhoogde de rente van 8,5 naar 15,0 procent.

"De wereldwijde groeivooruitzichten verslechteren snel nu grote centrale banken meer renteverhogingen doorvoeren en signalen afgeven dat er meer verkrapping op komst is", zei marktanalist Edward Moya van Oanda.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week stabiel is gebleven. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering bleef op 264.000.

De Chicago Fed National Activity Index is in mei gedaald en daardoor weer in negatief terrein beland. De index daalde van +0,14 in april naar -0,15 in afgelopen maand.

De leidende indicatoren voor de Amerikaanse economie zijn in mei gedaald. De index daalde met 0,7 procent en kwam uit op 106,7.

De julifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot donderdag 4,2 procent, ofwel 3,02 dollar, lager op 69,51 dollar op de New York Mercantile Exchange.tUit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek donderdag dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

Op macro-economisch vlak staat vrijdag in de VS slechts de samengestelde inkoopmanagersindex van juni geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Intel noteerde circa 1,0 procent lager en Advanced Micro Devices verloor 1,0 procent. Woensdag daalden beide aandelen met 6 procent, nadat Intel plannen bekendmaakten om zijn foundry-bedrijf, dat chips voor verschillende opdrachtgevers kan maken, concurrerender te maken.

KB Home daalde ongeveer 1,0 procent. Het bedrijf meldde een beter dan verwacht resultaat over het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar.

Logitech ging akkoord met een nieuwe aandeleninkoop van 1 miljard dollar. Het aandeel daalde woensdag 3 procent, na berichten dat een van de gamepads van Logitech gebruikt werd om de vermiste onderzeeër bij de Titanic aan te sturen. Het aandeel noteerde donderdag circa 2,0 procent hoger.

Tesla steeg ongeveer 1,5 procent, na een koersdaling van 5,5 procent woensdag. Barclays haalde het aandeel van zijn kooplijst.

Telecom Italia zal naar verwachting donderdag een besluit nemen over de biedingen op zijn vastelijnnetwerken door investeerders, en KKR lijkt de grootste kanshebber te zijn, meldde Equita Sim.

S&P 500 index 4.381,89 (+0,4%)

Dow Jones index 33.946,71 (0,0%)

Nasdaq Composite 13.630,61 (+1,0%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag in het rood.

Nikkei 225 32.597,79 (-2,0%)

Shanghai Composite 3.197,90 (slotstand 21 juni)

Hang Seng 18.824,79 (-1,9%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0931. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar nog op 1,0958 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0955 op de borden.



USD/JPY Yen 143,06

EUR/USD Euro 1,0931

EUR/JPY Yen 156,39

MACRO-AGENDA:

01:30 Inflatie - Mei (Jap)

01:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Juni (Jap)

06:30 Economische groei - Eerste kwartaal 2e raming (NL)

08:00 Detailhandelsverkopen - Mei (VK)

09:15 Samengestelde inkoopmanagersindex - Juni (Fra)

09:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Juni (Dld)

10:00 Samengestelde inkoopmanagersindex - Juni (eur)

10:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Juni (VK)

15:45 Samengestelde inkoopmanagersindex - Juni (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten