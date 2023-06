Wall Street hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn donderdag hoger gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index noteerde 0,4 procent hoger op 4.381,90 punten, de Dow Jones index sloot vlak op 33.946,97 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent hoger op 13.630,61 punten.

De Amerikaanse aandelenmarkten daalden na een golf van rentebesluiten van centrale banken, volgend op de agressieve opmerkingen van woensdag van Fed-voorzitter Jerome Powell. Woensdag zinspeelde de voorzitter van de Federal Reserve al op meer renteverhogingen dit jaar en donderdag zei hij dat het vermoedelijk gepast is om de rente dit jaar nog twee keer te verhogen.

De Bank of England verhoogde zijn beleidsrente met 50 basispunten. Eerder op de dag verhoogde centrale banken in Zwitserland en Noorwegen de rente. De Turkse centrale bank verhoogde de rente van 8,5 naar 15,0 procent.

"De wereldwijde groeivooruitzichten verslechteren snel nu grote centrale banken meer renteverhogingen doorvoeren en signalen afgeven dat er meer verkrapping op komst is", zei marktanalist Edward Moya van Oanda.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week stabiel is gebleven. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering bleef op 264.000.

De Chicago Fed National Activity Index is in mei gedaald en daardoor weer in negatief terrein beland. De index daalde van +0,14 in april naar -0,15 in afgelopen maand.

De leidende indicatoren voor de Amerikaanse economie zijn in mei gedaald. De index daalde met 0,7 procent en kwam uit op 106,7.

De euro/dollar noteerde op 1,0958. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0978 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0990 op de borden.

De julifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot donderdag 4,2 procent, ofwel 3,02 dollar, lager op 69,51 dollar op de New York Mercantile Exchange.tUit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek donderdag dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

Op macro-economisch vlak staat vrijdag in de VS slechts de samengestelde inkoopmanagersindex van juni geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Intel noteerde circa 1,0 procent lager en Advanced Micro Devices verloor 1,0 procent. Woensdag daalden beide aandelen met 6 procent, nadat Intel plannen bekendmaakten om zijn foundry-bedrijf, dat chips voor verschillende opdrachtgevers kan maken, concurrerender te maken.

KB Home daalde ongeveer 1,0 procent. Het bedrijf meldde een beter dan verwacht resultaat over het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar.

Logitech ging akkoord met een nieuwe aandeleninkoop van 1 miljard dollar. Het aandeel daalde woensdag 3 procent, na berichten dat een van de gamepads van Logitech gebruikt werd om de vermiste onderzeeër bij de Titanic aan te sturen. Het aandeel noteerde donderdag circa 2,0 procent hoger.

Tesla steeg ongeveer 1,5 procent, na een koersdaling van 5,5 procent woensdag. Barclays haalde het aandeel van zijn kooplijst.

Telecom Italia zal naar verwachting donderdag een besluit nemen over de biedingen op zijn vastelijnnetwerken door investeerders, en KKR lijkt de grootste kanshebber te zijn, meldde Equita Sim.