Fed leden geven gemengde signalen

(ABM FN-Dow Jones) De economische projecties en prognoses van het Federal Open Market Committee mogen dan anoniem worden gepubliceerd, maar sommige leden zijn deze week begonnen hun mening te ventileren.

Zo maakte gouverneur Michelle Bowman donderdag bekend dat ze deel uitmaakte van de meerderheid van de FOMC-leden die geloven dat aanvullende renteverhogingen nodig zullen zijn om de inflatie terug te brengen tot het doel van de Fed van 2 procent.

"Ik steunde vorige week het besluit van het FOMC om het doelbereik van de Federal Funds-rente stabiel te houden en door te gaan met het afbouwen van de door de Fed aangehouden effecten. ' zei Bowman donderdag tijdens een evenement bij de Federal Reserve Bank of Cleveland.

De vorige 10 opeenvolgende renteverhogingen van de Fed zijn effectief gebleken in het temperen van de economische activiteit en de inflatie, erkende Bowman. Maar dat is niet genoeg, zei ze, en ze merkte op dat de kerninflatie sinds de herfst van 2022 in wezen meer is afgevlakt. Dat geeft aan dat er meer werk aan de winkel is om de inflatie duurzaam te verlagen, voegde Bowman eraan toe.

De opmerkingen van Bowman weerspiegelen nauw de getuigenis van voorzitter Jerome Powell deze week voor het Congres. Die zei recentelijk nog dat de Fed nog een "lange weg te gaan" had op het gebied van inflatie.

Tijdens zijn bijeenkomst in juni werd zoals verwacht een renteverhoging overgeslagen om te bestuderen hoe het krappe monetaire klimaat zich ontwikkelt. Maar ambtenaren gaven tegelijkertijd aan dat ze waarschijnlijk niet één, maar nog twee kwartpuntverhogingen zullen doorvoeren.

In het tegenovergestelde kamp schreef Raphael Bostic, president van de Atlanta Fed, woensdag dat hij van mening is dat het huidige monetaire beleid restrictief genoeg is, en pleitte hij ervoor dat de Fed pauzeerde en het beleid de tijd gaf om te werken.

"Ik denk dat we ons op een punt bevinden waar we het harde werk dat de commissie al heeft gedaan, door de economie moeten laten werken en kijken of het de inflatie dichter bij ons doel blijft brengen", zei Bostic. "Het is verstandig om restrictief beleid nog even te laten werken."

Over één ding zijn alle Fed-functionarissen het wel eens: de Amerikaanse economische situatie nauwlettend volgen en een data-gedreven, flexibele aanpak hanteren.