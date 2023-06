Europese beurzen lager gesloten

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn donderdag lager gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,5 procent tot 454,70 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,2 procent op 15.988,16 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,8 procent op 7.203,28 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,8 procent lager op 7.502,03 punten.

Beleggers kregen een stroom aan rentebesluiten te verwerken, waaronder die van de Bank of England. De Britse centrale bank verraste de markt met een renteverhoging van 50 basispunten naar 5,00 procent.

"Beleggers moeten rekening houden met meer renteverhogingen door de Bank of England tot de inflatie in het Verenigd Koninkrijk duidelijk afkoelt", zei ING. "Het lijkt nu onwaarschijnlijk dat het beleidscomité genoegen zal nemen met nog maar één verhoging in augustus", aldus ING.

Ook de Turkse centrale bank verhoogde de rente van 8,5 naar maar liefst 15,0 procent, terwijl de Noorse centrale bank de rente met 50 basispunten verhoogde naar 3,75 procent. De Zwitserse centrale bank heeft de rente met 25 basispunten verhoogd naar 1,75 procent.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat het consumentenvertrouwen in de eurozone in juni is verbeterd, maar nog ver onder nul staat. De index die het vertrouwen weergeeft, steeg van -17,4 naar -16,1.

Tevens werd bekend dat het ondernemersvertrouwen in Frankrijk in juni stabiel is gebleven.

De euro/dollar noteerde op 1,0955. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0921 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0990 op de borden.

Olie werd donderdag tot 3,6 procent goedkoper. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek vandaag dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald/gestegen.

Bedrijfsnieuws

Beleggers konden donderdag niet reageren op een negatief rapport van een short seller over SES-imagotag, een fabrikant van elektronische prijskaartjes, omdat beursexploitant Euronext de handel in het aandeel niet kon openen.



In Frankfurt won Sartorius 4,2 procent, Zalando steeg 3,9 procent, terwijl Adidas 2,6 procent aandikte. Merceds-Benz verloor 2,3 procent en sectorgenoot Volkswagen daalde 1,8 procent.

In Parijs won Essilorluxottica 0,6 procent. Totalenergies verloor 2,6 procent. In Amsterdam daalde Shell 1,3 procent.

In Brussel was AB InBev de grootste stijger, met een koerswinst van 1,8 procent. De grootste brouwer ter wereld kreeg een zetje in de rug van Deutsche Bank, die het advies verhoogde van Houden naar Kopen en het koersdoel van 59,00 naar 60,00 euro. Volgens de analisten van de Duitse bank is het ergste rond Bud Light inmiddels wel achter de rug.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index vlak op 4.364,70 punten. De Dow Jones index daalde 0,2 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,3 procent in het groen.