Alumexx boekt sterke omzetgroei

Beeld: Alumexx

(ABM FN-Dow Jones) Alumexx heeft in de eerste vijf maanden van 2023 een sterke omzetgroei geboekt. Dit meldde de leverancier van klimmaterialen donderdag nabeurs. De omzet, exclusief de overnames van Euroscaffold en ASC Group in 2023, steeg in de eerste vijf maanden van dit jaar met 26 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, waarbij de overname in oktober 2022 van Lado Klimmaterialen het sterkst bijdroeg aan de omzetgroei. De autonome omzetgroei in de eerste vijf maanden bedroeg 5 procent. Euroscaffold en ASC Group worden vanaf 31 maart 2023 meegeconsolideerd in de cijfers van Alumexx. De twee bedrijven boekten in de periode april en mei 2023 een gezamenlijke omzetstijging van 9 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De integratie van de twee bedrijven verloopt volgens planning, zei Alumexx. Daarnaast meldde Alumexx nog altijd in overleg te zijn met beursexploitant Euronext over het besluit van de beursuitbater tot delisting van het bedrijf. Euronext heeft toegezegd op korte termijn te reageren op een brief van Alumexx, waarin het heeft aangegeven van mening te zijn dat Euronext onrechtmatig handelt. Alumexx heeft nog steeds de intentie om in Amsterdam genoteerd te blijven. Bron: ABM Financial News

