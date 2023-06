AEX werkt verlies weg Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag nagenoeg vlak geëindigd, nadat de verliezen van eerder op de dag richting het slot alsnog werden weggewerkt. De AEX sloot vrijwel ongewijzigd op 759,17 punten. "We zien verdere zwakte in Europa door de toenemende bezorgdheid dat centrale banken een vertraging van de economie zullen negeren en prioriteit zullen geven aan de strijd tegen inflatie", verklaarde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets het algemene sentiment. Woensdag zinspeelde de voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, al op meer renteverhogingen dit jaar en donderdag zei hij dat het vermoedelijk gepast is om de rente dit jaar nog twee keer te verhogen. Vandaag kwam ook een aantal Europese centrale banken met nieuwe renteverhogingen. De Zwitserse en Noorse centrale banken gaven daarbij aan ook nog niet klaar te zijn. "Even een kleine 'wake-up call'. Dat de inflatie niet in een rechte lijn omlaag gaat, was wel te verwachten. Maar dat de inflatie in het Verenigd Koninkrijk vorige maand verder zou zijn aangetrokken, had ook niet iedereen verwacht", aldus investment manager Simon Wiersma. De Bank of England reageerde donderdag door de Bank Rate met 50 basispunten te verhogen naar 5,00 procent. Er werd gerekend op een verhoging met 25 basispunten. Volgens Hewson van CMC Markets heeft de Bank of England besloten om nu "doortastend op te treden", aangezien uitstel kan leiden tot meer kritiek. "Als de inflatie hardnekkig blijft, moet de rente verder omhoog", aldus de marktanalist. ING rekent op nog twee verdere verhogingen met 25 basispunten door de Britse centrale bank. Op macro-economisch vlak was er verder aandacht voor de wekelijkse steunaanvragen uit de VS, die stabiel bleven. De Amerikaanse leidende indicatoren daalden voor de veertiende maand op rij. Het consumentenvertrouwen in de eurozone bleek in een voorlopig cijfer voor juni verbeterd, maar de index blijft negatief. De euro/dollar noteert rond het slot op 1,0955. WTI-olie werd 3 procent goedkoper. De Amerikaanse olievoorraden zijn vorige week gedaald, met bijna 4 miljoen vaten. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen ging Adyen aan kop, met een plus van ruim 2,5 procent. DSM Firmenich en UMG wonnen meer dan een procent. ABN AMRO en ING verloren bijna anderhalf tot ruim 2 procent en Shell daalde ook ruim een procent, in het spoor van de dalende olieprijzen. Aegon leverde ook wat in, na het afgeven van nieuwe doelstellingen voorafgaand aan een beleggersdag. Analisten waren niet heel erg verrast door de doelstellingen die de verzekeraar presenteerde. In de AMX steeg InPost 2 procent en koploper Alfen zelfs ruim 3,5 procent. Just Eat Takeaway won 2,5 procent, nadat Goldman Sachs een Neutraal advies voor het aandeel afgaf met een koersdoel van 15,70 euro. Delivery Hero en Deliveroo kregen wel koopaanbevelingen van Goldman Sachs. Grootste daler in de Midkap was Vopak met een verlies van 3 procent. Fugro verloor ook terrein. In de AScX won CM.com ruim 5 procent. Het bedrijf heeft zijn nieuwe platform voor generatieve kunstmatige intelligentie gestart bij tien van zijn voornaamste klanten. Avantium en Ebusco wonnen zo'n 2,5 procent. Azerion daalde 5,5 procent. Wall Street Rond het slot in Amsterdam bleven de Amerikaanse beurzen dicht bij huis. De Nasdaq stond wel duidelijk hoger. Bron: ABM Financial News

