Nederland publiceert spoedig nieuwe exportbeperkingen chipsector - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse overheid is van plan om binnenkort de nieuwe exportbeperkingen te presenteren, waarmee de uitvoer van chipmachines van ASML richting China verder aan banden wordt gelegd. Dit meldde persbureau Bloomberg donderdagmiddag op basis van bronnen. De publicatie volgt mogelijk al op 30 juni of anders in de eerste week van juli. De maatregelen, waarin China en ASML niet expliciet zullen worden genoemd, zullen verder gaan dan de huidige regels en zullen vermoedelijk de blauwdruk zijn voor andere lidstaten van de Europese Unie. Een woordvoerder van de Nederlandse regering weigerde Bloomberg commentaar te geven. Nederland wil dat ASML straks niet alleen een exportvergunning voor China nodig heeft voor zijn allernieuwste technologie, genaamd EUV, maar vermoedelijk ook voor de meest geavanceerde machines met DUV-technologie. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.