Beursblik: enorme renteverhoging Turkije valt toch tegen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Turkse centrale bank heeft de rente donderdag minder dan verwacht verhoogd en gaf daarbij aan dat het monetaire beleid in de toekomst geleidelijk zal worden verstrakt. Dit zei Muhammet Mercan van ING. De Turkse centrale bank verhoogde de rente van 8,5 procent naar 15 procent. Vooraf liepen de verwachtingen ver uiteen, van een verhoging tot iets meer dan 10 procent tot zelfs 40 procent, met een gemiddelde van ongeveer 20 procent. Het besluit en de begeleidende toelichting van de nieuwe voorzitter van de bank, Hafize Gaye Erkan, laten volgens Mercan zien dat de overgang naar een 'normaal' monetair beleid geleidelijk zal verlopen. De Turkse inflatie bedroeg in mei 39,6 procent, terwijl de kerninflatie uitkwam op 46,6 procent, "wat een aanzienlijke kloof met de beleidsrente impliceert, zelfs na de [rente[beslissing van het beleidscomité", zei Mercan. "Met de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar zou een verlies aan dynamiek in de economie en mogelijke spanningen op de arbeidsmarkt geen welkome ontwikkeling zijn", blikte Mercan vooruit. Bron: ABM Financial News

