Wall Street koerst af op lichte lagere opening

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een lagere opening tegemoet, na de havikachtige uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell woensdag en vandaag een aantal renteverhogingen in Europa. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren een half uur voor de opening 0,2 procent lager. Volgens beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx moet de daling gezien worden in het licht van een flinke rally in de afgelopen weken, vooral in de Verenigde Staten. Blekemolen zag de Nasdaq-100 in mei met ongeveer 15 procent oplopen, waarmee de tech-index dit jaar bijna 40 procent hoger staat. Volgens de expert van Lynx is de opleving vooral te danken aan het enthousiasme rondom kunstmatige intelligentie. De Bank of England heeft donderdag de markt verrast met een renteverhoging van 50 basispunten, nu de inflatie in het Verenigd Koninkrijk niet afkoelt en de kerninflatie zelfs oploopt. Verdere renteverhogingen zijn ook niet uitgesloten. "Het lijkt nu onwaarschijnlijk dat het beleidscomité genoegen zal nemen met nog maar één verhoging in augustus. We zijn geneigd om te zeggen dat de verhoging van 50 basispunten van vandaag geen nieuwe trend zal worden, maar twee verdere verhogingen met 25 basispunten lijken de meest waarschijnlijke route na de vergadering van vandaag", aldus ING in een reactie. Eerder op de dag verhoogden de centrale banken van Zwitserland en Noorwegen al de rentes, terwijl de Turkse centrale bank zelfs besloot om de rente te verhogen van 8,5 naar 15,0 procent. Voorbeurs bleken de wekelijkse steunaanvragen een pas op de plaats te maken, terwijl de Chicago Fed index daalde tot onder nul. Aandelenmarkten wereldwijd staan donderdag onder druk. De Stoxx Europe 600 stond 1,2 procent lager, geleid door banken en autofabrikanten, en daalt daarmee voor de vierde dag op rij. De Chinese markten zijn dicht voor een feestdag. De olieprijs daalde. Een augustus-future West Texas Intermediate daalde 1,5 procent tot 71,44 dollar. Brent-olie werd 1,5 procent goedkoper op 75,97 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,1004. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,0986 op de borden. Bedrijfsnieuws Intel noteert lager in de elektronische handel voorbeurs en Advanced Micro Devices klom iets. Woensdag daalden beide aandelen met 6 procent, nadat Intel plannen bekendmaakten om zijn foundry-bedrijf, dat chips voor verschillende opdrachtgevers kan maken, concurrerender te maken. KB Home daalde bijna drie procent in de handel voorbeurs. Het bedrijf meldde een beter dan verwacht resultaat over het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar. Logitech ging akkoord met een nieuwe aandeleninkoop van 1 miljard dollar. Het aandeel daalde woensdag 3 procent, na berichten dat een van de gamepads van Logitech gebruikt werd om de vermiste onderzeeër bij de Titanic aan te sturen. Tesla verloor ruim drie procent, na een koersdaling van 5,5 procent woensdag. Barclays haalde het aandeel van zijn kooplijst. Telecom Italia zal naar verwachting donderdag een besluit nemen over de biedingen op zijn vastelijnnetwerken door investeerders, en KKR lijkt de grootste kanshebber te zijn, meldde Equita Sim. Slotstanden Wall Street sloot woensdag lager. De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,5 procent tot 4.365,69 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 33.951,52 punten en de Nasdaq sloot 1,2 procent lager op 13.502,20 punten. Bron: ABM Financial News

