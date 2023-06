Beursblik: meer renteverhogingen Bank of England in het verschiet Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers moeten rekening houden met meer renteverhogingen door de Bank of England tot de inflatie in het Verenigd Koninkrijk duidelijk afkoelt. Dit schreven economen van ING donderdag in reactie op het verrassende rentebesluit van de Britse centrale bank, waarbij de Bank Rate niet met de alom verwachte 25 maar met 50 basispunten werd verhoogd. "Het lijkt nu onwaarschijnlijk dat het beleidscomité genoegen zal nemen met nog maar één verhoging in augustus. We zijn geneigd om te zeggen dat de verhoging van 50 basispunten van vandaag geen nieuwe trend zal worden, maar twee verdere verhogingen met 25 basispunten lijken de meest waarschijnlijke route na de vergadering van vandaag", aldus ING. Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets lijkt het agressieve rentebesluit van donderdag wellicht een paniekreactie van de Britse centrale bank, tegelijkertijd is het bijna een erkenning dat ze achter de feiten aanlopen. Volgens Hewson heeft de Bank of England besloten om nu "doortastend op te treden", aangezien uitstel kan leiden tot meer kritiek. Verwacht wordt dat de nominale inflatie tegen het einde van het derde kwartaal vrij sterk zal gaan dalen. "Het verlagen van de kernprijzen kan daarentegen een iets grotere uitdaging zijn", aldus Hewson. De koers voor de euro versus het Britse pond noteerde na het rentebesluit van de Bank of England op 0,8611. Ten opzichte van de Amerikaanse dollar noteerde het pond op 1,2759, na een opleving tot 1,2784 net na het besluit. De Britse tienjaarsrente daalt licht. Bron: ABM Financial News

