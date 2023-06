Turkse centrale bank verhoogt rente sterk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Turkse centrale bank heeft de rente zoals verwacht sterk verhoogd, om de hoge inflatie terug te dringen. Dit maakte het monetaire beleidsorgaan van Turkije donderdagmiddag bekend. De rente werd verhoogd van 8,5 naar 15,0 procent. "Recente indicatoren wijzen op een toename van de onderliggende inflatiedruk in ons land", stelde de centrale bank in een verklaring. Sterke binnenlandse vraag, kostendruk en aanhoudend hoge inflatie van de prijzen van dienstverlening zijn de voornaamste aanjagers. De inflatie was in mei 39,6 procent, na een piek op 85,5 procent in oktober vorig jaar. De centrale bank kondigde ook aan het bestaande micro- en macroprudentiële kader geleidelijk te zullen vereenvoudigen, om het monetaire beleid effectiever te maken. De Turkse lira steeg al voorafgaande aan het rentebesluit, omdat een forse renteverhoging was verwacht na de aanstelling van de nieuwe voorzitter van de centrale bank, Hafize Gaye Erkan, volgens Commerzbank. Analist Chris Turner van ING zei vooraf een verhoging van 8,5 tot 20 procent te verwachten. "Als de centrale bank die grote rentestap doet vandaag, kun je een stabiele dollar/lira verwachten", zei hij. "Aan de andere kant zal de dollar misschien niet veel lager gaan, omdat men verwacht dat lokale autoriteiten zullen proberen om hun buitenlandse reserves op te bouwen, zodra de lira aansterkt." Bron: ABM Financial News

