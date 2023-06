Covestro slaat miljardenbod af - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Covestro heeft een overnamebod van 11 miljard euro van Abu Dhabi National Oil afgeslagen. Dit meldde persbureau Bloomberg donderdag op basis van bronnen. Volgens de bronnen zou Covestro het overnamebedrag te laag vinden. In een brief aan CEO Sultan Al Jaber zou Covestro hebben aangegeven dat het voorstel onvoldoende basis biedt voor verdere gesprekken. Ook betwijfelt Covestro of Abu Dhabi National Oil wel de juiste partij is om het bedrijf over te nemen. Covestro zegt nog wel open te staan voor verdere gesprekken als er betere voorwaarden op tafel komen. Volgens Bloomberg gaat het om een bod van circa 55 euro per aandeel, goed voor een totale waarde van bijna 11 miljard euro. Het bod biedt een premie van bijna 40 procent ten opzichte van de koers voor de overnamegeruchten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.