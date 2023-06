Bank of England verhoogt rente met 50 basispunten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of England heeft donderdag de markt verrast met een renteverhoging van 50 basispunten, nu de inflatie in het Verenigd Koninkrijk niet afkoelt en de kerninflatie zelfs oploopt. De zogeheten Bank Rate komt daarmee uit op 5,00 procent. Britse inflatiecijfers lieten woensdag zien dat de inflatie in het Verenigd Koninkrijk in mei is gestabiliseerd op een hoog niveau van 8,7 procent op jaarbasis. Er was een daling voorzien. De kerninflatie nam zelfs toe, van 6,8 naar 7,1 procent. "Maandenlang hebben beleidsmakers van de BoE consequent de hardnekkigheid van inflatoire trends onderschat", volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Voorafgaand aan het Britse rentebesluit prijste de markt nog zo'n 6 renteverhogingen in voor de komende maanden, met een verwachte terminale rate van circa 6,00 procent. De koers voor de euro versus het Britse pond noteerde rond het rentebesluit van de Bank of England op 0,8604. Ten opzichte van de Amerikaanse dollar noteerde het pond op 1,2789. Bron: ABM Financial News

