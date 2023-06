Brussel keurt Belgische staatssteun ArcelorMittal goed Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie heeft de Belgische staatssteun voor het terugdringen van de CO2-uitstoot door ArcelorMittal goedgekeurd. Dit maakte Brussel donderdag bekend. Met dit besluit kan ArcelorMittal 280 miljoen euro van de Belgische overheid tegemoet zien in de vorm van subsidie en een lening onder milde voorwaarden. De steun past bij de Europese doelstellingen op het gebied van milieuverontreiniging en het gebruik van fossiele brandstoffen als olie, gas en kolen. Bron: ABM Financial News

