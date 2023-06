Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag lager in een door rentes gedreven markt.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een min van 1,0 procent op 454,50 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,5 procent naar 15.939,90 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 1,3 procent met een stand van 7.168,73 punten. De Britse FTSE daalde 0,8 procent naar 7.495,95 punten.

Volgens beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx moet de daling gezien worden in het licht van een flinke rally in de afgelopen weken, vooral in de Verenigde Staten.

Verder drukken beleggers momenteel op de verkoopknop door de waarschuwing van Fed-voorzitter Jerome Powell op woensdag, die aangaf dat er waarschijnlijk meer renteverhogingen in het verschiet liggen. "De markt schrok duidelijk van zijn uitspraken, nadat de centrale bank vorige week nog afzag van een renteverhoging, na 10 opeenvolgende verhogingen", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Raphael Bostic, voorzitter van de Fed in Atlanta, zei woensdag dat hij vindt dat de Fed de rentevoeten ten minste tot het einde van dit jaar op het huidige niveau moet houden om de impact van de agressieve renteverhogingen van de centrale bank op de Amerikaanse economie beter te kunnen beoordelen. Hij is dus geen voorstander van een nieuwe renteverhoging.

Bostic zei dat het 6 tot zelfs 24 maanden kan duren voordat de economie de gevolgen voelt van het beleid van de Fed.

Beleggers in het VK zijn gefocust op het rentebesluit van de Bank of England later vandaag. Verwacht wordt dat de centrale bank de rente zal verhogen, aangezien de inflatie hardnekkig hoog blijft.

In de VS staan vandaag de wekelijkse steunaanvragen, de activiteitenindex van de Fed van Chicago, de bestaande woningverkopen, de leidende indicatoren en de wekelijkse olievoorraden op de agenda. Voor de steunaanvragen ligt de verwachting op 256.000, 6.000 minder dan een week eerder.

Om 16.00 uur komt in de eurozone het consumentenvertrouwen over juni in een voorlopige samenstelling naar buiten.

Olie noteerde donderdag lager. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 0,8 procent in het rood op 71,94 dollar, terwijl voor een augustus-future Brent 76,50 dollar werd betaald, een daling van eveneens 0,8 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1000. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0983 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0986 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Op de beurs van Parijs noteerden twee hoofdaandelen hoger. In Frankfurt zijn dit er elf. Ondanks de mineurstemming die op het oog op de beurzen de overhand had, bleven de verliezen redelijk beperkt. In Duitsland was de koers van het aandeel Airbus met een verlies van 1,7 procent de sterkste daler. In Parijs daalde de koers van het aandeel Worldline met 2,3 procent het meest. Het aandeel Zalando viel met een koerswinst 2,0 procent het meest in het oog. In Londen won de koers van het aandeel Ocado 34 procent na overnamegeruchten.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het rood.

De toonaangevende S&P 500 index daalde woensdag 0,5 procent tot 4.365,69 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 33.951,52 punten en de Nasdaq sloot 1,2 procent lager op 13.502,20 punten.