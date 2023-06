Aandeel Ocado schiet omhoog na overnamegeruchten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Ocado schiet op de beurs in Londen met tientallen procenten omhoog, na berichten dat Amerikaanse techreuzen overwegen om de Britse online supermarkt over te nemen. Volgens analisten is er interesse, nadat het aandeel Ocado in het afgelopen jaar flink is gedaald. Onder meer Amazon wordt in het Britse dagblad The Times genoemd als mogelijke bieder. "Opportunistische partijen willen inspelen op de gedaalde koers", aldus analist Victoria Scholar van Interactive Investor. "Het aandeel profiteerde van de coronacrisis en schoot in 2020 fors omhoog, maar sinds de economische heropening is de trend neerwaarts", zo stelde de analist. Het aandeel Ocado schoot donderdagochtend 36,7 procent omhoog. Bron: ABM Financial News

