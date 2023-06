Valuta: dollar geeft toch weer terrein prijs Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag dicht in de buurt van de 1,10 dollar en daarmee aanzienlijk hoger dan een etmaal eerder, ook nadat de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell woensdag in het Huis van Afgevaardigden de toehoorders voorhield dat de rente verder wordt verhoogd. "Een deel van de markt heeft kennelijk andere verwachtingen dan de Fed en houdt daarmee wellicht rekening met nog één renteverhoging in plaats van twee, waar de dot plot vorige week op duidde", aldus valutahandelaar Paul Erdmann van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. Het terugdringen van de inflatie vereist volgens Powell vermoedelijk een periode van groei die lager ligt dan de trend én wat verzwakking van de arbeidsmarktomstandigheden. De besluiten zullen volgens Powell vergadering voor vergadering worden genomen, en zijn afhankelijk van de macrocijfers die dan bekend zijn. De CEM FedWatch Tool liet donderdag zien dat ruim 74 procent van de markt verwacht dat de Fed de rente op 26 juli met 25 basispunten verhoogt. Powell verschijnt vandaag, waarschijnlijk in grote lijnen met dezelfde boodschap als woensdag, voor de Amerikaanse Senaat. Voor vandaag zijn de ogen gericht op het rentebesluit van de Bank of England. "De kerninflatie kwam over mei op jaarbasis toch weer hoger uit en dat lijkt een deel van de verwachtingen te voeden dat de bank vandaag misschien voor een renteverhoging met 50 basispunten kiest. Wij denken dat de bank zich in elk geval niet milder uit dan voorheen", aldus Erdmann. De Zwitserse centrale bank heeft donderdag de rente met 25 basispunten verhoogd van 1,50 naar 1,75 procent. Met deze verhoging wil de centrale bank de inflatie beteugelen. De inflatieverwachtingen voor de middellange termijn zijn opnieuw gestegen, aldus de bank. De centrale bank van Noorwegen heeft de beleidsrente verhoogd met 50 basispunten tot 3,75 procent en waarschuwde dat de rente nog verder omhoog moet om de inflatie te bestrijden. In de VS staan vandaag de wekelijkse steunaanvragen, de activiteitenindex van de Fed van Chicago, de bestaande woningverkopen, de leidende indicatoren en de wekelijkse olievoorraden op de agenda. Voor de steunaanvragen ligt de verwachting op 256.000, 6.000 minder dan een week eerder. Om 16.00 uur komt in de eurozone het consumentenvertrouwen over juni in een voorlopige samenstelling naar buiten. De Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen heeft vandaag een ontmoeting met de Franse minister van economische zaken en financiën Bruno Le Maire. Die heeft vandaag zelf dan weer een ontmoeting met de Chinese premier Li Qiang. Vice-voorzitter van de Europese Centrale Bank Luis de Guindos neemt donderdag deel aan een rondetafelgesprek. Verder houdt de voorzitter van de Fed van Richmond Thomas Barkin vandaag een speech. De euro noteerde donderdag vlak op 1,0990 dollar. De Europese munt noteerde ook vlak op 0,8603 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,1 procent en noteerde op 1,2780 dollar. De euro steeg 0,2 procent naar 0,9829 Zwitserse frank. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.