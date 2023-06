Fed-bestuurder: we moeten rente dit jaar niet verder verhogen - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve moet de rente dit jaar niet verder verhogen. Dit zei Raphael Bostic van Atlanta Fed in een interview met Yahoo Finance. "Mijn basisscenario is dat we de rest van het jaar op dit niveau blijven," aldus Bostic, die dit jaar plaatsvervangend lid is van het beleidscomité van de Fed. In eerdere cycli is de Fed altijd "één of twee stappen verder" gegaan dan nodig was om de inflatie te bestrijden, en dit is iets waar hij rekening mee wil houden, zei Bostic. "Ik wil echt alles doen wat ik kan, om ervoor te zorgen dat we een significante economische neergang voorkomen," voegde hij eraan toe. Bostic is een van slechts twee van de 18 Fed-leden die dit jaar geen extra renteverhoging hebben gepland. Twaalf van de 18 Fed-functionarissen voorspelden twee verhogingen van 25 basispunten voor de federal funds rate in de komende zes maanden. Fed-voorzitter Jerome Powell liet woensdag in het Amerikaans Congres doorschemeren dat dit jaar nog twee renteverhogingen van 25 basispunten kunnen worden verwacht, als de economie standhoudt. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.