AEX opnieuw in het rood, banken en chippers onderaan

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend opnieuw in het rood. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,7 procent tot 753,65 punten. In de afgelopen drie dagen deden de aandelenbeurzen een stapje terug. Voornamelijk de tech-aandelen, die de afgelopen periode stevig zijn opgelopen, liggen onder druk. Volgens beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx moet de daling gezien worden in het licht van een flinke rally in de afgelopen weken, vooral in de Verenigde Staten. Blekemolen zag de Nasdaq-100 in mei met ongeveer 15 procent oplopen, waarmee de tech-index dit jaar bijna 40 procent hoger staat. Volgens de expert van Lynx is de opleving vooral te danken aan het enthousiasme rondom kunstmatige intelligentie. "Ondertussen blijven zorgen om de hoge inflatie en een naderende economische recessie op de achtergrond aanwezig", aldus Blekemolen. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wees hier op de Duitse IFO-index van woensdag, die signaleerde dat een recessie scherper zal zijn dan verwacht in de tweede helft van dit jaar. Ook steeg de Britse kerninflatie onverwachts tot het hoogste niveau in 32 jaar. Verder drukken beleggers momenteel op de verkoopknop door de waarschuwing van Fed-voorzitter Jerome Powell op woensdag, die aangaf dat er waarschijnlijk meer renteverhogingen in het verschiet liggen. "De markt schrok duidelijk van zijn uitspraken, nadat de centrale bank vorige week nog afzag van een renteverhoging, na 10 opeenvolgende verhogingen." De aandacht zal vandaag uitgaan naar het rentebesluit van de Bank of England. "Tot aan de Britse inflatiecijfers van woensdag, ging de markt uit van een renteverhoging met 25 basispunten. Inmiddels sluit een deel van de markt een verhoging met 50 basispunten ook niet uit", aldus Hewson. Vanochtend verhoogde de Zwitserse centrale bank ook al de rente met 25 basispunten van 1,50 naar 1,75 procent. De inflatieverwachtingen voor de middellange termijn zijn opnieuw gestegen, aldus de bank. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1000. De olieprijzen liepen met een procent terug tot 71,80 dollar. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen waren er slechts een handvol stijgers. NN Group won 0,9 procent, net als AkzoNobel. De halfgeleiders verloren 1,1 tot 1,5 procent. ING leverde 1,9 procent in. Aegon boekte een fractionele winst, na het afgeven van nieuwe doelstellingen in aanloop naar de beleggersdag later vandaag in Londen. In de AMX stegen Inpost en OCI tot 1,5 procent. Just Eat Takeaway won 1,1 procent, nadat Goldman Sachs een Neutraal advies voor het aandeel afgaf met een koersdoel van 15,70 euro. Delivery Hero en Deliveroo kregen wel koopaanbevelingen van Goldman. Grootste daler in de Midkap was Vopak met 1,9 procent. In de AScX won CM.com 5,1 procent. CM.com heeft zijn nieuwe platform voor generatieve kunstmatige intelligentie gestart bij tien van zijn voornaamste klanten. PostNL won 1,8 procent. Vivoryon daalde 3,4 procent. Bron: ABM Financial News

