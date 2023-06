Beursblik: doelstellingen Aegon wijzen op bredere ambities

(ABM FN-Dow Jones) Twee belangrijke positieve onderdelen van de plannen die Aegon donderdag presenteert aan beleggers, zijn het hogere dividend per aandeel vanaf 2025 en een mogelijk lagere bovengrens voor de kaspositie, die de weg plaveit naar meer aandeleninkopen. Dat stelde ING in een eerste reactie op de presentaties van de verzekeraar.

De kerndoelstelling van 1,2 miljard euro te genereren kapitaal in 2025 is conform de consensusverwachting, evenals de doelstelling voor de vrije kasstroom van 800 miljoen euro, hoewel analist Jason Kalamboussis van ING een iets hoger bedrag van 830 miljoen euro verwachtte.

Het aangekondigde dividend van 0,40 euro per aandeel in 2025 is duidelijk hoger dan de consensus van 0,37 euro. ING rekende daarnaast op een aanvullende aandeleninkoop van 250 miljoen euro, maar het hogere dividend komt volgens de analist overeen met een aandeleninkoop van 500 miljoen euro.

Aegon gaat zijn kaspositie geleidelijk verlagen en Kalambousssis denkt dat hierdoor de aandeleninkoop tot en met 2025 verder omhoog kan naar 750 miljoen euro. Dit is zeer positief, terwijl rivaal NN Group juist de andere kant op lijkt te bewegen, merkte ING op.

Het hoofdkantoor van Aegon blijft in Nederland en het is nog niet duidelijk wie de toezichthouder moet worden na de verkoop van de Nederlandse activiteiten, maar voorlopig zal Aegon zich richten op de Amerikaanse regels voor de solvabiliteit. Aegon verwacht dat de RBC-solvabiliteitsratio boven 400 procent blijft.

Aegon wil investeren in zijn distributienetwerk van onafhankelijke verzekeringsagenten in de VS en Canada, door het aantal agenten te vergroten van 70.000 nu naar 110.000 in 2027. Ook wil de verzekeraar meer grip op de operationele, administratieve en klantenservicediensten, om meer levensverzekeringen te kunnen verkopen via het eigen netwerk en via derden.

Kalamboussis merkt verder op dat de winstbijdrage van de Amerikaanse tak in deze plannen sneller stijgt dan hij zelf had voorspeld. Al met al zijn enkele doelstellingen geen verrassing, maar het bestuur van Aegon heeft consistent de doelen overtroffen en daarmee blijft de analist positief over de gekozen koers. Hij verwacht dat Aegon tegen 2025 een meer gefocuste verzekeraar zal zijn die mogelijk klaar zal zijn voor grotere overnames.

ING heeft een koopadvies met een koersdoel van 5,60 euro. Het aandeel Aegon stond donderdag 0,4 procent lager op 4,40 euro.