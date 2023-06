Beursblik: slimme overname van KPN Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KPN

(ABM FN-Dow Jones) KPN heeft een goede stap gezet door de Nederlandse tak van Youfone over te nemen, maar de deal moet nog wel goedgekeurd worden. Dit stelde analist David Vagman van ING donderdag. KPN krijgt er met de overname 540.000 Nederlandse klanten bij. Volgens ING levert dit een plus van 10 procent aan mobiele klanten op, al zal de gemiddelde omzet per klant wel lager liggen. "We zijn vooral benieuwd of toezichthouders wel akkoord gaan met de deal, aangezien de telecommarkt al is geconsolideerd van vier naar drie mobiele spelers, na de overname van Tele2 door T-Mobile", aldus Vagman. Als de deal wordt goedgekeurd, is dat positief voor KPN, omdat dit bijdraagt aan het prijszettingsvermogen. De overname komt wel enigszins als een verrassing voor Vagman en beperkt de ruimte voor KPN om aandeelhouders te belonen. ING heeft een Houden advies op KPN met een koersdoel van 3,50 euro. Het aandeel KPN koerste donderdagochtend 0,6 procent lager op 3,16 euro. Bron: ABM Financial News

