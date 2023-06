KBC Securities zet IMCD op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities is donderdag gestart met het volgen van IMCD met een koopadvies en een koersdoel van 156,00 euro. Het aandeel wordt momenteel verhandeld tegen een "zeer aantrekkelijke" waardering en biedt volgens KBC een "geweldig" instappunt in de markt voor speciaalchemie. "IMCD moet profiteren van structurele trends, robuuste omzetgroei en margeverbeteringen op de lange termijn", aldus analisten van de bank. Dat zal volgens KBC een autonome omzetgroei opleveren van 1,5 procent in 2023, wat tussen 2022 en 2031 echter moet stijgen naar een gemiddelde van 3,1 procent. Maar brutowinst is volgens KBC de sleutel, dankzij stabiele marges voor de komende 2 jaar en een margeverbetering met 159 basispunten tot 26,6 procent in 2031. Het aandeel IMCD koerste donderdagochtend 0,6 procent lager op 126,20 euro. Bron: ABM Financial News

