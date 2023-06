CM.com lanceert platform voor kunstmatige intelligentie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: CM.com

(ABM FN-Dow Jones) CM.com heeft zijn nieuwe platform voor generatieve kunstmatige intelligentie (AI) gestart bij tien van zijn voornaamste klanten. Dat maakte het bedrijf donderdag bekend. "CM.com heeft hard gewerkt om zijn AI-capaciteiten te integreren. Met de komst van generatieve AI, aangedreven door grote taalmodellen, kondigt CM.com een nieuw hoofdstuk aan in zijn inspanningen op het gebied van kunstmatige intelligentie", zei Jeroen van Glabbeek, CEO en medeoprichter van CM.com donderdag. De AI-assistenten in dit platform geven medewerkers van bijvoorbeeld klantenservice-afdelingen suggesties en alternatieven, waardoor deze geen informatie meer hoeven op te zoeken, alvorens de vraag van de klant te kunnen beantwoorden. CM.com is met een select aantal bedrijven waaronder Vattenfall, Pathé, Vacansoleil, Eluscious en Yoursurprise overeengekomen dat zij dit nieuwe instrument gaan gebruiken voor hun verkoop-, marketing- en klantenservicediensten. CM.com verwacht dat dit aantal in de komende 12 maanden verder zal toenemen. Financiële details meldde CM.com niet. Bron: ABM Financial News

