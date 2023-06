KPN neemt Youfone Nederland over Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KPN

(ABM FN-Dow Jones) KPN neemt de Nederlandse activiteiten van Youfone over voor een bedrag van 200 miljoen euro. Dit maakte het telecombedrijf donderdagochtend bekend. Youfone heeft circa 540.000 klanten en is al actief op de netwerken van KPN. "Youfone is een snelgroeiende en uitdagende telecomaanbieder met een onderscheidend merk dat KPN graag toevoegt aan zijn portfolio, naast zijn andere merken zoals XS4ALL, Solcon en Simyo", aldus KPN in een reactie. "Met deze overname versterkt KPN zijn positie in de mobiele en breedbandmarkt aanzienlijk, met name in de sneller groeiende no-frills segmenten." De Youfone-organisatie blijft zelfstandig opereren binnen KPN. Afronding van de deal is onderworpen aan de gebruikelijke afrondingsvoorwaarden, waaronder goedkeuring van de mededingingsautoriteit. Bron: ABM Financial News

