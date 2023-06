Goldman Sachs volgt Just Eat Takeaway met Neutraal advies en koersdoel €15,70

(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs is donderdag gestart met het volgen van Just Eat Takeaway met een Neutraal advies en een koersdoel van 15,70 euro.

In een sectorrapport plaatste de bank Delivery Hero juist op de kooplijst, net als Deliveroo.

2023 is volgens de bank een overgangsjaar voor de sector, gezien de moeilijke vergelijkingsbasis als gevolg van de coronacrisis, de hoge inflatie en teruglopende consumentenbestedingen. Rationalisatie in de markt zal dan weer de winstgevendheid stuwen, zo denken de analisten.

Goldman ziet de sector gemiddeld 60 procent lager staan op de beurs sinds begin 2022 en de aandelen noteren rond de laagste niveaus ooit. "We denken dat de onzekerheid op korte termijn is ingeprijsd. Voor een duurzame outperformance moet de groei en winstgevendheid in de markt wel verbeteren en is er consolidatie nodig", aldus de analisten.

Just Eat heeft volgens Goldman een minder aantrekkelijk groeiprofiel dan sectorgenoten, omdat het vooral actief is in relatief volwassen markten, waar diverse gevestigde partijen al een flink marktaandeel hebben, zoals Uber Eats en DoorDash.

Bovendien blijven de groeiverwachtingen op korte termijn uitdagend, door teruglopende consumentenbestedingen. Wel kunnen er diverse aanjagers voor het aandeel zijn, ziet Goldman. Zo kunnen de fee caps in New York opgeheven worden en kunnen de strategische plannen met GrubHub waarde creëren. De risico's zijn volgens de bank evenwel in verhouding met het verwachte rendement, waardoor een Neutraal advies op zijn plek is.

Het aandeel Just Eat Takeaway sloot woensdag op 12,38 euro.