AEX wacht lagere opening

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting in het rood van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,7 procent. Woensdag sloot de AEX al een half procent lager na het optreden van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve in het Amerikaanse Congres. Het was de derde verliesdag op rij. Powell zei woensdag tegenover een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden dat de Fed de rente zal blijven verhogen, om de inflatie terug te dringen. Om dat doel te bereiken zal er een tijd met minder economische groei nodig zijn en een zwakkere arbeidsmarkt. "Mijn collega's en ik begrijpen de ontberingen die de hoge inflatie veroorzaken, we blijven ons dan ook sterk inzetten om de inflatie terug te dringen naar onze doelstelling van 2 procent", aldus de centraal bankier. Wanneer en hoeveel renteverhogingen er nog volgen, daarover liet Powell zich woensdag niet uit. Analisten van IG merkten op dat de markt twijfelt of de Fed daadwerkelijk nog twee renteverhogingen zal doorvoeren. Volgens de CME FedWatch Tool rekent circa 72 procent van de markt op een verhoging van 25 basispunten eind juli. Slechts een bescheiden percentage verwacht dan in september weer een verhoging. Afgelopen week hield de Federal Reserve de rente nog ongewijzigd. Vandaag komt de Bank of England met een nieuw rentebesluit en een verdere verhoging lijkt welhaast zeker, na de vrijgave van tegenvallende inflatiecijfers op woensdag. Op Wall Street daalde hoofdgraadmeter S&P 500 woensdagavond met een half procent, Techbeurs Nasdaq moest meer dan een procent prijs geven. De prijs voor een vat ruwe olie sloot woensdag vanwege een zwakke dollar op zijn hoogste niveau in twee weken. De julifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot gisteren 1,9 procent hoger op 72,53 dollar op de New York Mercantile Exchange. De euro/dollar noteert vanochtend rond 1,1000. Begin juni koerste het muntpaar nog rond 1,0700. In Azië houden Hongkong, China en Taiwan de deuren vanochtend gesloten vanwege een feestdag. Sydney is wel open en de ASX 200 verliest ruim anderhalf procent, terwijl Seoel juist een half procent klimt. Naast het rentebesluit van de Bank of England kunnen ook de rentebesluiten in Zwitserland, Noorwegen en Turkije vandaag op aandacht rekenen. Het is sowieso een drukke macro-economische agenda met ook onder meer in de VS de wekelijkse steunaanvragen, het consumentenvertrouwen en de Chicago Fed-index. Jerome Powell verschijnt daarnaast ook vandaag weer voor het Congress. Bedrijfsnieuws Aegon presenteerde nieuwe financiële doelstellingen en verhoogde de dividendverwachting voor 2025. Dit kwam naar voren uit een persbericht in aanloop naar de beleggersdag van de verzekeraar vanmiddag in Londen. Ook bevestigde Aegon de inkoop van eigen aandelen ter waarde van 1,5 miljard euro. Goldman Sachs volgt Just Eat Takeaway met een Neutraal advies en een koersdoel van 15,70 euro. Slotstanden Wall Street De S&P 500 index daalde woensdag 0,5 procent tot 4.365,69 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 33.951,52 punten en de Nasdaq sloot 1,2 procent lager op 13.502,20 punten. Bron: ABM Financial News

