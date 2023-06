Aegon presenteert nieuwe doelstellingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Aegon heeft nieuwe financiële doelstellingen gepresenteerd en verhoogde de dividendverwachting voor 2025. Dit kwam donderdag naar voren uit een persbericht in aanloop naar de beleggersdag van de verzekeraar vanmiddag in Londen. Ook bevestigde Aegon de inkoop van eigen aandelen ter waarde van 1,5 miljard euro. In 2025 verwacht Aegon operationeel circa 1,2 miljard aan kapitaal te genereren, met een vrije kasstroom van ongeveer 800 miljoen euro. De vrije kasstroom komt in 2023 naar verwachting uit op 600 miljoen euro. De dividenduitkering in 2025 zal daarnaast naar verwachting uitkomen op 0,40 euro per aandeel. Over 2023 bedraagt het uit te keren dividend 0,30 euro. In 2022 was dit nog 0,23 euro per aandeel. Daarnaast ligt het bedrijf op schema om de verkoop van de Nederlandse activiteiten aan ASR Nederland af te ronden, waarna direct het inkoopprogramma van eigen aandelen van start zal gaan met een looptijd van een jaar, ter waarde van 1,5 miljard euro. Dit werd vorig jaar oktober al aangekondigd. “Aegon is tegenwoordig een meer gefocust bedrijf met verbeterde operationele prestaties, een sterkere balans en een verbeterd risicoprofiel”, zei topman Lard Friese donderdag in een toelichting. “De transactie waarbij Aegon’s Nederlandse activiteiten [-] samengaan met ASR sluit het eerste hoofdstuk van Aegon's transformatie af, en stelt ons in staat de uitvoering van onze strategie te versnellen.” Onder meer de groei van Transamerica, de Amerikaanse dochteronderneming van Aegon, zal worden aangejaagd. Een juiste uitvoering van de strategie en actief kapitaalbeheer moet daarbij aanzienlijke financiële flexibiliteit bij de holding creëren. “Tijdens de beleggersdag van vandaag zullen we de stappen uiteenzetten die we nemen om ervoor te zorgen dat Transamerica, onze Amerikaanse dochteronderneming, zijn volledige potentieel gaat benutten”, aldus Friese. Aegon wil daarbij een groei van ongeveer 5 procent van de ontvangen premies op middellange termijn realiseren. Aegon zet ook stappen om zijn Britse en vermogensbeheer-activiteiten te verstevigen. Bron: ABM Financial News

