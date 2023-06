Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag vanwege een zwakke dollar op zijn hoogste niveau in twee weken gesloten, te midden van aanhoudende zorgen over een verdere verkrapping van het monetaire beleid door grote centrale banken en de vooruitzichten voor de wereldwijde vraag naar olie. Daarbij was er woensdag met name aandacht voor de getuigenis van Fed-voorzitter Jerome Powell voor het Amerikaanse Congres. De Fed-voorzitter bevestigde dat de Amerikaanse centrale bank de rente zal blijven verhogen. "Mijn collega's en ik begrijpen de ontberingen die de hoge inflatie veroorzaken, we blijven ons dan ook sterk inzetten om de inflatie terug te dringen naar onze doelstelling van 2 procent", zei de centraal bankier. "Zorgen over de vraagvooruitzichten drukken op de markt, terwijl de aangekondigde productiebeperkingen door OPEC+ weinig helpen bij het opdrijven van de prijzen", zeiden grondstofstrategen Warren Patterson en Ewa Manthey van ING. "De afgelopen weken is er toenemende bezorgdheid over de vooruitzichten voor de vraag in China, ondanks dat Chinese indicatoren er tot nu toe redelijk goed uitzagen. De vraagvooruitzichten van China zijn cruciaal voor de wereldmarkt, gezien het feit dat het grootste deel van de groei van de mondiale vraag dit jaar naar verwachting zal worden aangedreven door China", zeiden de strategen. De julifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 1,9 procent hoger op 72,53 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

