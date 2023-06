Europese beurzen lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag met verlies gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,5 procent tot 457,01 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,6 procent op 16.023,13 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,5 procent op 7.260,97 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,1 procent lager op 7.559,18 punten. Aandelen hadden het woensdag moeilijk, na tegenvallende Britse inflatiecijfers. Donderdag komt de Bank of England met een nieuw rentebesluit en en een verdere verhoging lijkt welhaast zeker. En Fed-voorzitter Jerome Powell bevestigde in een speech voor een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden dat de Amerikaanse centrale bank de rente zal blijven verhogen. De Britse consumentenprijzen stegen in mei op jaarbasis met 8,7 procent, terwijl de markt rekende op een stijging met 8,4 procent. De producentenprijzen stegen op jaarbasis met 0,5 procent, tegen een verwachte stijging van 1,2 procent. "De Bank of England zal morgen hoogstwaarschijnlijk de trekker overhalen, en daarbij houden sommigen zelfs rekening met een verhoging van 50 basispunten in plaats van 25", aldus Michael Hewson van CMC Markets.



De euro/dollar noteerde op 1,0951. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0921 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0918 op de borden. Olie noteerde woensdag tot 1,5 procent hoger. Bedrijfsnieuws Argenx kreeg van de Amerikaanse toezichthouder FDA goedkeuring voor VYVGART Hytrulo. Deze optie is patiëntvriendelijker en dat vergroot ook de kans dat het daadwerkelijk zal worden opgenomen in behandelplannen. Analisten verhoogden hun koersdoelen voor Argenx. Het aandeel daalde desondanks 0,8 procent. In Parijs ging Danone aan kop met een winst van 1,9 procent, Renault steeg 0,9 procent, terwijl Totalenergies 1,4 procent hoger noteerde. Ook elders deden energie-aandelen het goed. Zo won Shell 1,4 procent.



Hermes International verloor 1,6 procent. In Frankfurt won Adidas 4,3 procent, na een koopaanbeveling van UBS. Siemens Energy steeg 1,6 procent en Deutsche Post eindigde 2,6 procent lager. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,4 procent lager op 4.369,72 punten. De Dow Jones index noteerde vlak en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,3 procent in het rood. Bron: ABM Financial News

