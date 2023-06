AEX sluit lager na optreden Powell

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag lager gesloten, wegzakkend tegen het slot, na het optreden van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve in het Congres.

De AEX index sloot 0,5 procent lager op 759,16 punten.

In de namiddag herhaalde voorzitter Powell tegenover de leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden dat de Fed de rente zal blijven verhogen, om de inflatie terug te dringen. Om dat doel te bereiken zal er een tijd met minder economische groei nodig zijn en een zwakkere arbeidsmarkt.

Analisten van IG merkten op dat de markt twijfelt of de Fed daadwerkelijk nog twee renteverhogingen zal doen.

Volgens de CME FedWatch Tool rekent circa 82 procent van de markt op een verhoging van 25 basispunten eind juli. Slechts een bescheiden percentage verwacht dan in september weer een verhoging.

Volgens ING zijn beleggers daarnaast teleurgesteld in het uitblijven van een omvangrijk Chinees stimuleringsplan, wat leidde tot rode cijfers op de Aziatische aandelenbeurzen.

Econoom Gerwin Bell van PGIM verwacht dat China "het roer zal omgooien" en naast stimulerend monetair beleid ook een steviger stimulerend fiscaal beleid zal voeren. Drie factoren kunnen China volgens hem tot actie dwingen. "Om te beginnen lijkt China niet in staat om de VS bij te halen qua veerkracht van consumptie en ten tweede blijven de vastgoedprijzen in China dalen." Ten derde begint de Chinese arbeidsmarkt er volgens Bell "beroerd" uit te zien.

De Nederlandse consument is in juni nog iets pessimistischer dan een maand eerder, zo bleek woensdag uit cijfers van het CBS. De vertrouwensindex daalde van 38 negatief in mei naar 39 negatief deze maand. Verder bleek de Britse inflatie te zijn gestabiliseerd in mei. Er was evenwel gerekend op een daling van de inflatie. De Britse producentenprijzen stegen minder sterk dan verwacht.

De brancheorganisatie World Steel Association meldde dat de staalproductie in mei opnieuw is gedaald, net als in april. In China, de grootste producent, daalde de productie met 7 procent. Ook in de EU daalde de productie sterk, met 11 procent.

De verkoop van personenauto's in Europa steeg in mei met 18,5 procent tot bijna 939.000. In Nederland steeg de verkoop zelfs met 42,5 procent.

De euro werd meer waard tegenover de dollar. De euro/dollar stond op 1,0951. ABN AMRO rekent erop dat de koers dit jaar zakt naar 1,08 en volgend jaar naar 1,05 dollar gaat.



Bedrijfsnieuws

Shell was de sterkste stijger in de AEX index. De energiereus steeg 1,4 procent.

Financials eindigden ook in het groen, met kleine plussen voor ING en Aegon. Aegon zal donderdag meer licht laten schijnen op zijn strategie na de verkoop van de Nederlandse tak. De stroomlijning heeft nog niet geleid tot een grondige herwaardering van de verzekeraar.

Adyen daalde 1,7 procent. De betaalspecialist gaat samenwerken met het platform van het Canadese Shopify. Daarnaast verhoogde Jefferies het koersdoel naar 1.983 euro.

Muziekbedrijf UMG boekte een koersdaling van 2,7 procent. Deutsche bank herhaalde juist het koopadvies, omdat de lancering van een nieuw duurder muziekabonnement door Spotify goed nieuws zou zijn voor UMG.

Ook halfgeleideraandelen ASMI, Besi en ASML verloren terrein. Ook elders hadden techaandelen het lastig. Zo kreeg de Nasdaq een tik na de woorden van Powell.



Een sectorgenoot van ASML, die is overgenomen door Intel, wordt deels verzelfstandigd door een forse investering van Bain Capital. Het Oostenrijkse bedrijf, IMS Nanofabrication, doet mee aan de transitie naar EUV-technologie, met zijn apparatuur voor het maken van EUV-masks. Intel verloor in New York 3 procent.

Midkapper OCI was de sterkste stijger met 3 procent koerswinst. AMG won 1,4 procent na een koersdoelverhoging door ING, van 54,00 naar 60,00 euro.

Sterke dalers waren Aalberts en Galapagos met 3 procent koersverlies.

Onder de smallcaps was bouwbedrijf Heijmans een positieve uitschieter met een plus van 4,5 procent. De bouwer neemt sectorgenoot Van Wanrooij over voor een ondernemingswaarde van 298 miljoen euro. Deze overname is een goede en logische keuze, vindt ABN AMRO Oddo.

Sif Holding, dat funderingspalen voor windparken op zee maakt, verloor juist 5 procent. Sif is bezig met een claimemissie ter waarde van 50 miljoen euro.

Het aandeel Value8 steeg 1,7 procent, nadat er door de Portugese accountant CFA een goedkeurende verklaring werd afgegeven voor de jaarrekening 2022.

Wall Street

Bij de slotgong op het Damrak noteerden de Amerikaanse beurzen in het rood. Vooral de Nasdaq had het zwaar.