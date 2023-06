Volkswagen mikt op hoger rendement Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Volkswagen verhoogt zijn doelstelling voor het rendement op de omzet naar 9 tot 11 procent in 2030. Dat maakte de Duitse autofabrikant woensdagmiddag bekend tijdens zijn beleggersdag. Om die doelstelling te bereiken, de winstgevendheid te vergroten en minder kapitaalintensief te worden, starten alle merken van de autofabrikant een eigen prestatieprogramma. Daarin ligt de nadruk niet meer op pure groei, maar op het principe "waarde boven volume". Met dit nieuwe aansturingsmodel geeft Volkswagen de merken rechtstreeks verantwoordelijkheid voor hun financiële doelen, strategie en merkidentiteit. De investeringen worden vooral gericht op de twee aantrekkelijkste winstbronnen wereldwijd, namelijk China en Noord-Amerika. De vier merkgroepen heten voortaan Kern, Progressief, Luxe-Sport en Vrachtwagens. "De auto-industrie transformeert ongekend snel, en we moeten onze eigen transformatie versnellen om onze concurrentiepositie veilig te stellen en vergroten", stelde CEO Olivier Blume van Volkswagen Group. Tussen 2023 en 2027 rekent Volkswagen op een jaarlijkse omzetgroei van gemiddeld 5 tot 7 procent. Daarna zou de groei in lijn moeten liggen met die in de auto-industrie. Voor deze doelstelling is gekeken naar het rendement van rivalen en dat als minimale maatstaf gesteld. Volkswagen meldde eerder deze maand al dat de autofabrikant zijn rendement wilde verhogen tot 6,5 procent van de omzet, wat 10 miljard euro meer winst moet opleveren. Volkswagen zou zich meer gaan richten op de best verkopende modellen. Bron: ABM Financial News

