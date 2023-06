Update: Powell: reken op meer renteverhogingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN) De Federal Reserve zal de rente blijven verhogen. Dit gaat voorzitter Jerome Powell van de Fed woensdag zeggen tijdens zijn optreden voor een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Omdat de Amerikaanse inflatie nog ruim boven de doelstelling ligt, volgen er hoogstwaarschijnlijk meer renteverhogingen dit jaar. "Mijn collega's en ik begrijpen de ontberingen die de hoge inflatie veroorzaken, we blijven ons dan ook sterk inzetten om de inflatie terug te dringen naar onze doelstelling van 2 procent", aldus de centraal bankier. Wanneer en hoeveel renteverhogingen er nog volgen, daarover liet Powell zich woensdag niet uit. "Bijna alle leden van de FOMC verwachten dat het gepast is om de rente nog wat te verhogen richting het einde van het jaar", aldus Powell, in zijn speech, die al door de Fed is gepubliceerd. Powell wees onder meer op de krappe arbeidsmarkt en de "significante" vertraging van de Amerikaanse economie. Door de hoge hypotheekrente is de activiteit op de huizenmarkt "erg zwak", hoewel de consumentenbestedingen wel stijgen. "Het terugdringen van de inflatie vereist vermoedelijk een periode van groei die lager ligt dan de trend en wat verzwakking van de arbeidsmarktomstandigheden", voegde hij toe. De besluiten zullen volgens Powell vergadering voor vergadering worden genomen, en zijn afhankelijk van de macrocijfers die dan bekend zijn. De CEM FedWatch Tool laat zien dat ruim 77 procent van de markt verwacht dat de Fed de rente op 26 juli met 25 basispunten zal verhogen. Verder zei Powell woensdag nog dat het Amerikaanse bankensysteem "gezond en veerkrachtig" is. De recente onrust in de sector, met onder meer het faillissement van Silicon Valley Bank, benadrukken volgens Powell het belang van goede regelgeving en toezicht. De euro/dollar handelde op 1,0918 en de Amerikaanse tienjaarsrente op 3,752 procent. Update: om koersen euro/dollar en tienjaarsrente en meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

