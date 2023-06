Bain Capital investeert in Intel-dochter IMS Nanofabrication Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Intel verkoopt een belang van ongeveer 20 procent in het Weense dochterbedrijf IMS Nanofabrication aan investeerder Bain Capital, voor een bedrag dat IMS waardeert op 4,3 miljard dollar. Dat maakte het Amerikaanse halfgeleiderbedrijf woensdag bekend. De investering van Bain zal naar verwachting in het derde kwartaal worden afgerond. IMS Nanofabrication zal als een zelfstandig dochterbedrijf worden gerund onder leiding van de huidige CEO Elmar Platzgummer. Intel kocht het bedrijf in 2015 en sindsdien werd het vier keer zo groot qua personeel en productiecapaciteit. Het Oostenrijkse nanotechnologiebedrijf maakt apparatuur voor het maken van EUV-masks met multi-beam-technologie. Extreme ultraviolet lithography (EUV) wordt steeds meer toegepast en daarmee worden de mask-writing-instrumenten die IMS maakt steeds belangrijker voor de halfgeleiderindustrie. "Mask writing speelt een centrale rol in de overgang van de industrie naar nieuwe patterning technologieën, zoals high-NA EUV", zei Matt Poirier van Intel. "De investering en samenwerking van Bain Capital zal IMS onafhankelijker maken en strategisch perspectief bieden." Dat is uiteindelijk goed voor de hele sector, meent Poirier. Bron: ABM Financial News

