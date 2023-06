Adyen en Shopify gaan samenwerken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Adyen heeft woensdag een nieuwe wereldwijde samenwerking aangekondigd met Shopify. Adyen zal het platform van Shopify gaan ondersteunen op het gebied van zakelijke betalingen. Hierdoor verwacht Shopify sneller op te kunnen schalen. De betalingsapp van Adyen op het Shopify Payment Partner Platform zal naar verwachting later dit jaar beschikbaar zijn. Die kan vervolgens makkelijk door klanten van Shopify worden geïntegreerd. "Onze software-integratie is volledig in-house ontwikkeld en onze technologie zal Shopify-verkopers helpen hun bedrijf op te schalen met de flexibiliteit die nodig is voor succes op de lange termijn", zei Roelant Prins, Chief Commercial Officer van Adyen. Adyen gaf woensdag geen financiële details mee. Het aandeel Adyen noteerde woensdag 0,7 procent lager op 1528,00 euro. Bron: ABM Financial News

